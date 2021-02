Nov mejnik: gol Matee Pletikosić 7000. v Krimovi evropski zgodovini

Matea Pletikosić je v 36. minuti zadnje tekme skupinskega dela rokometne Lige prvakov uspešno realizirala sedemmetrovko in se tako podpisala pod mejnik, ki ga je pred ljubljanskim klubom doslej dosegla le črnogorska Budućnost. Kluba sta na vrhu tudi med največ odigranimi evropskimi tekmami, Tigrice so del elitnega tekmovanja neprekinjeno že vse od sezone 1995/96. V tem času so ljubljanske rokometašice dvakrat osvojile naslov prvakinj (2001 in 2003), še trikrat pa so zaigrale v finalu. Tudi v prihodnosti si v klubu želijo pisati zgodovino, ekipa za tekmovalno sezono 2021/22 je tako že dobila nove obrise.