Zadnje gostovanje Krimovk v skupinskem delu Lige prvakov

Danske predstavnice so v dosedanjem delu najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja osvojile štiri točke, eno zmago so dosegle proti Glorii in remizirale s Podravko Vegeto ter Storhamarjem. V drugem krogu so se že pomerile s Krimovkami, ki so v Stožicah slavile z visoko razliko (35:25).

Tigrice so si dve točki priigrale tudi minuli vikend, ko so še drugič v tej sezoni premagale romunsko ekipo Glorie. Prekinile so niz sedmih porazov in si povrnile samozavest, ki bo ključna tudi v boju za novi točki proti Nykobingu.

Trener Ambros Martin poudarja: "Vsi smo bolj veseli zaradi rezultata, ki je bil končno na naši strani. Celotni ekipi je vlil samozavest. Veliko tekem naših naslednjih tekmic smo si že pogledali in ugotovili, da so jih veliko tesno izgubili. Imajo drugačen način igre, a igrajo dobro. Mi moramo biti osredotočeni in močni, tako kot smo bili na zadnji tekmi doma."