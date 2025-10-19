Bulega se je zaletel v Razgatliogluja, odločila bo zadnja dirka

Toprak Razgatlioglu je v zadnji dan sezone vstopil s 34 točkami prednosti pred Nicolo Bulego, a padec Turka je njegovo prednost pred zadnjo dirko sezone, na kateri bo zmagovalcu na voljo 25 točk, znižal na zgolj 22 točk. Bulega je namreč zmagal na kvalifikacijski dirki po tem, ko se je zaletel v Topraka, ki je dirko končal v pesku. Bulega po dirki ni želel govoriti o trku z Razgatlioglujem, če nismo slišali njegovih besed, pa se lahko veselimo njegovih dejanj na odločilni dirki sezone, ki se s prenosom na VOYO začne ob 13.55.