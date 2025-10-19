Svetli način
Bulega se je zaletel v Razgatliogluja, odločila bo zadnja dirka

Jerez, 19. 10. 2025 09.35 | Posodobljeno pred 7 minutami

A.M. , M.D.
Na znamenitem španskem dirkališču v Jerezu se bo danes končala sezona Superbike. V najboljšem položaju za končno slavje je Toprak Razgatlioglu, ki pa je pred prvo nedeljsko dirko imel v skupnem seštevku 34 točk prednosti pred Nicolom Bulego. A padec Topraka na kvalifikacijski dirki je njegovo prednost pred zadnjo dirko sezone znižal na zgolj 22 točk. Odločilna dirka sezone sledi ob 13.55. Prenos na VOYO.

Zadnja Superbike dirka te sezone
Zadnja Superbike dirka te sezone FOTO: VOYO

Toprak Razgatlioglu je v zadnji dan sezone vstopil s 34 točkami prednosti pred Nicolo Bulego, a padec Turka je njegovo prednost pred zadnjo dirko sezone, na kateri bo zmagovalcu na voljo 25 točk, znižal na zgolj 22 točk. Bulega je namreč zmagal na kvalifikacijski dirki po tem, ko se je zaletel v Topraka, ki je dirko končal v pesku. Bulega po dirki ni želel govoriti o trku z Razgatlioglujem, če nismo slišali njegovih besed, pa se lahko veselimo njegovih dejanj na odločilni dirki sezone, ki se s prenosom na VOYO začne ob 13.55. 

