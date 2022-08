'Zadnjega majorja se lahko lotim sproščeno, saj sem prvi del sezone odigrala nad pričakovanji'

Pia Babnik bo letos, kot poroča STA, prvič odigrala vseh pet majorjev. Na prvem, aprilskem, je Ana Inspiration zablestela s tretjim mestom, na prvenstvu PGA se ni prebila v rez, na prvenstvu ZDA in prvenstvu Evian pa je zabeležila 44. oziroma 54. mesto. Pia Babnik, ki zaseda 48. mesto na svetovni lestvici profesionalnih igralk golfa, je lani prvič nastopila na prvenstvu Velike Britanije, najstarejšem majorju v koledarju profesionalnih golfistk, vendar se po dveh dneh ni prebila v zgornji del nastopajočih. "Igrišče Muirfield mi je zelo všeč. Je široko in dovolj razgibano, kot vedno na Škotskem pa bo odločilni faktor igralo vreme oziroma veter. Dala bom vse od sebe, skušala uživati v igri, na koncu pa bomo videli, kam me bo to pripeljalo. Brez dvoma se lahko zadnjega majorja lotim sproščeno, saj sem prvi del sezone odigrala nad pričakovanji," je za STA iz Edinburga povedala osemnajstletna Ljubljančanka. Tako kot pri moških so tudi ženski majorji letos šli v roke različnim tekmovalkam.