ZAE: Groenewegnu 4. etapa, Mezgec prehitro začel sprint

Še najbolj sta se mu v sprintu približala Kolumbijec Fernando Gaviria in Nemec Pascal Ackermann. Za njimi so se uvrstili Irec Sam Bennett ter Avstralca Caleb Ewanin Kaden Groves. Za Groenewegna je bila to 53. zmaga v karieri in tretja letošnja.

"Taka zmaga je nekaj posebnega. Tu so vsi najboljši sprinterji na svetu, premagati vse, pomeni, da si dober. V prvi etapi pred sprintom nisem imel najboljšega položaja, a sem vseeno videl, da sem hiter. Danes je bilo drugače. V zadnji zavoj sem prišel na odličnem položaju, nato pa ga tudi izkoristil. Seveda imajo za vse to zasluge tudi moštveni kolegi, opravili so odličen posel,"je bil na cilju zadovoljen 26-letni zmagovalec.

Slovenski sprinterski specialist Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) je na zaključno ravnino prišel na prvem položaju, prvi tudi začel sprint, a ni zdržal do konca, v cilj pa je prišel tik za najboljšo deseterico.