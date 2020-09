Kolesarjem je odleglo: Tour zaenkrat brez potrjene okužbe

Med čakanjem na uradno potrditev rezultatov testiranja na okužbo z novim koronavirusom sta na startu desete etape manjkala le avtobusa ekip Bahrain–McLaren in Lotto–Soudal. Toda francoski športni časnik L'Equipeje kot prvi poročal, da pozitivnih v karavani po nedeljskih oziroma ponedeljkovih testiranjih ni. Član Bahrain–McLarna je slovenski kolesar Matej Mohorič, a zaenkrat še ni jasno, če je šlo zgolj za zamudo ali dejansko za pozitivne (ali lažno pozitivne) rezultate s testiranj. V skladu z veljavnim pravilnikom bo vodstvo dirke preprečilo nastop ekipi, ki bo v svojih vrstah imela dve okuženi osebi, to velja tako za nastopajoče kot za podporno osebje.

V skladu s protokolom organizatorjev najprestižnejše kolesarske dirke na svetu ASO so morali vsi kolesarji in člani 22 moštev, torej 650 ljudi, med nedeljo in ponedeljkom opraviti test PCR, namenjen odkrivanju okužb z virusom sars-cov-2. Test je opravila premična zdravstvena enota Unilaba, ki je delovala v Pauju pred začetkom devete etape, to sta z dvojno zmago osvojila Tadej Pogačarin Primož Roglič, ter v La Rochelleju na prvi prost dan v ponedeljek. Organizatorji so vzorce z rezultati sprva poslali glavni zdravnici Toura Florence Pommery, nato pa jih je ta predala organizatorjem ter Mednarodni kolesarski zvezi (UCI), ki nadzira postopek. Manj kot dve uri pred začetkom desete etape Ile d'Oleron - Ile de Re je sporočilo za javnost razbremenilo udeležence dirke: noben kolesar ni bil pozitiven.

Kolesarje na začetku tega tekmovalnega tedna sicer čaka 168-kilometrska otoška etapa, v ospredju pozornosti svetovnih medijev pa sta v teh dneh oba Slovenca, vodilni Roglič (Jumbo-Visma) ter zmagovalec nedeljske pirenejske etapePogačar (UAE Team Emirates), ki bosta branila visoki uvrstitvi.

Roglič: Trenutno lahko uživamo

"Ni klancev, a smo ob obali, kjer običajno piha močan veter. Prav zato bo treba v vsakem trenutku paziti na morebiten pobeg," pravi lanski zmagovalec Vuelte Roglič. A tudi sam se strinja z dejstvom, da glavni del dirke šele prihaja. "Zdaj se bo dirka počasi začela odvijati. A finalno sliko bomo dobili z zadnjim tednom po kronometru. Trenutno pa lahko uživamo. Zaenkrat se vse odvija po najboljšem možnem scenariju. A ostati moramo zbrani," še pravi Roglič.

Samozavesten je tudi Pogačar, ki poudarja, da ima ob sebi dobro ekipo, s katero je možno prav vse. Tudi sam ocenjuje, da ima zaenkrat dovolj moči za nove napade. A pasti do cilja v Parizu je veliko in njegovi strahovi za torek so enaki Rogličevim: "Upam, da ne bo preveč vetra."

Roglič ima v skupnem seštevku po devetih etapah 21 sekund prednosti pred Kolumbijcem Eganom Bernalom (Ineos Grenadiers) in 28 pred Francozom Guillaumom Martinom (Cofidis). Pogačar je v skupnem seštevku napredoval na sedmo mesto in za vodilnim rojakom zaostaja 44 sekund.