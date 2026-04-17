Zaenkrat še ni bojazni, da bi se upokojila

Vrhnika, 17. 04. 2026 15.50 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Matic Flajšman
Janja Garnbret

Najboljša športna plezalka vseh časov Janja Garnbret z nestrpnostjo pričakuje prve tekme svetovnega pokala, izziv Bibliographie. A tudi trenutek, ko bo lahko preizkusila, kako uspešne so bile priprave na novo tekmovalno leto.

2 zlati olimpijski medalji, 10 naslovov svetovne prvakinje, 49 zmag svetovnega pokala, 9 naslovov zmagovalke skupnega seštevka svetovnega pokala. Janja Garnbret. A kljub vsem dosežkom ji motiva ne manjka, kaj šele izzivov. Najpomembnejši, vsaj v sezono, ki se zanjo začenja na Kitajskem, so povezani z naravnimi plezališči, natančneje Bibliographie v francoskem Ceusu, kjer želi narediti tisto, kar ni uspelo leta 2025. "To je še vedno projekt. Upam, da letos naredim tisto, česar sem se lotila lani. In seveda tekme svetovnega pokala, tudi Koper je na seznamu in poseben projekt, ki ga novembra pripravljamo z ekipo," je v posebnem pogovoru za POP TV dejala najboljša športna plezalka vseh časov, ki utegne v letošnji sezoni doseči jubilejno 50. zmago svetovnega pokala.

Janja Garnbret je s pripravami na novo sezono začela decembra lani.
FOTO: Matic Flajšman

A ne zanima jo statistika. Niti rekordi. Želi še naprej uživati v tem, kar najraje počne. Proces priprav se od decembra, ko sta s trenerjem Romanom Krajnikom začela garati in pripravljati t.i. bazo za letošnjo sezono, ni pretirano spremenil od preteklih sezon. "Se pa vsako tekmovalno leto nekaj naučim. Vselej je neka izkušnja, ki mi da misliti, v kateri iščem nadgradnjo," pove 27-letna Korošica, pred katero je zadnja sezona nižje tekmovalne intenzivnosti. Od leta 2027 naprej se bo več tekmovala, saj želi biti leta 2028 za olimpijske igre maksimalno pripravljena.

Ekshibicija v Londonu jo je navdušila

Janja Garnbret s tekmami, ki so zares pomembne, še ni začela. Je pa že tekmovala, in sicer na dogodku Pro Climbing League v Londonu. Dogodek pod okriljem njenega generalnega sponzorja, kjer se organizatorji trudijo navdušiti številne obiskovalce. V angleški prestolnici je bilo vzdušje izjemno, v prvi vrsti je šlo za plezalni šov, finalni obračun svetovne prvakinje Garnbret in podprvakinje Oriane Bertone pa je pripadel Francozinji. "Veseli me, da gre za tekmovanje, ki se lahko kosa s svetovnim pokalom. Bilo je zanimivo, drugače, vsekakor pa imajo organizatorji še veliko prostora za izboljšave," marčevsko izkušnjo opisuje najboljša športna plezalka vseh časov.

Ljubezen do treninga ista, kot na začetku športne poti

Podrobnosti iskanja malenkosti, ki ločijo vrhunske športne plezalke in tiste zares najboljše, ne razkriva. "Nikoli nisem trenirala rajši, kot sedaj, kar je res noro razmišljati. Ljubezen do plezanja je ostala ista, kot takrat, ko sem začenjala. Ne vem, če sem se kdaj zbudila in rekla, da se mi danes ne da na trening," je zaključila Garnbret.

športno plezanje janja garnbret trening verd vrhunika svetovni pokal

oježeš
17. 04. 2026 17.21
Bravo Janja. Kar tako naprej dokler gre. Si carica svojega posla.
