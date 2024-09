OGLAS

To je četrta zmaga Janje Garnbret na tekmah v težavnosti Sloveniji, druga koprska na prostem, dvakrat je pred tem zmagala v dvorani Zlato polje v Kranju v letih 2017 in 2021. Garnbret je bila edina Slovenka v finalu. Finalne smeri ni preplezala povsem do vrha, odnehala je na oprimku 46+, kar je bilo še vedno daleč najboljše. Druga danes Avstrijka Jessica Pilz, bronasta olimpijka iz Pariza, je dosegla višino 40+. Američanka Annie Sanders je bila tretja z višino 39+.

"Zaenkrat vse, kar sem napovedala, se je tudi uresničilo, upam, da bo še naprej tako," je po novi zmagi v izjavi novinarjem dejala dvakratna olimpijska prvakinja. "Nocoj je bilo moje plezanje kar blizu perfekcije, s tremi vrhovi v petek, danes skoraj do vrha, tako da skoraj perfektno. Če pa potegnem črto pod letošnjo sezono, ko sem na vsaki tekmi, na kateri sem nastopila, zmagala, bi si dala eno petko, odlična sezona," je še dejala.

"Po Parizu mi je bilo lažje iti na tekmo kot po olimpijskih igrah v Tokiu, lažje je bilo iti nazaj na trening, biti motivirana in uživati na treningih. In to zato, ker sva s trenerjem Romanom Krajnikom že pred Parizom vnaprej postavila cilje in mi je bilo potem vse skupaj lažje," je dejala.

