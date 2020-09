Žagar prvič do polfinala, zmaga Zmarzliku

Matej Žagarje tokrat nastopil precej bolje in se prvič v sezoni uvrstil v polfinale, potem ko je v prvih petih vožnjah štirikrat končal na drugem mestu in enkrat na četrtem. V polfinalu je moral priznati premoč Švedu Fredriku Lindgrenu in DancuLeonu Madsnu, ki sta si zagotovila finale, prehitel ga je tudi Slovak Martin Vaculik. V velikem finalu je nato slavil Bartosz Zmarzlik, ki je ugnal Avstralca Jasona Doyla, tretje mesto si je privozil Lindgren. Prav Zmarzlik in Doyle sta nato v velikem finalu uprizorila odlično bitko, čeprav je po treh krogih kazalo, da bo Poljak gladko zmagal. A se Avstralec ni dal, v zadnjem krogu se je tekmecu povsem približal in na koncu le za las ostal brez zmage. Tretje mesto si je privozil Lindgren, Madsen pa je ostal brez stopničk.

V seštevku SP je vodstvo obdržal Poljak Maciej Janowski, danes sedmi, ki ima 48 točk, le eno pa zdaj za njim zaostaja Zmarzlik. Tretji je Lindgren s 46. Žagar je z današnjimi devetimi točkami zdaj pri 21 in na desetem mestu. Letos je na koledarju samo osem dirk SP, ki se bodo zvrstile do 3. oktobra, ko bo v Torunu znan svetovni prvak.

Žagar ima sicer ne glede na razplet letošnje sezone že zagotovljen tudi nastop v naslednji, saj je nedavno dobil kvalifikacije za SP 2021 in si že privozil vstopnico za elitno tekmovanje.

Izidi: 1. Bartosz Zmarzlik (Pol) 20, 2. Jason Doyle (Avs) 18, 3. Fredrik Lindgren (Šve) 16, 4. Leon Madsen (dan) 14, 5. Martin Vaculik (Slk) 12, 6. Tai Woffinden (VBr) 11, 7. Maciej Janowski (POl) 10, 8. Matej Žagar (Slo) 9 ...

- SP skupno (3):

1. Maciej Janowski (pol) 48, 2. Bartosz Zmarzlik (Pol) 47, 3. Fredirk Lindgren (Šve) 46, 4. Tai Woffinden (VBr) 43, 5. Artjom Laguta (Rus) 40, 6. Leon Madsen (Dan) 32, 7. Jason Doyle (Avs) 26, 8. Martin Vaculik (Slk) 24 ... 10. Matej žagar (Slo) 21.