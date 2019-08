Žagar VN Švedske končal v polfinalu

VN Skandinavije je lani Mateja Žagarja pripeljala do drugega mesta. Zagotovo si je podoben rezultat želel tudi tokrat. Po letošnji navadi je vozil ponovno zelo črno - belo, saj je v petih nastopih dvakrat zmagal, prav tolikokrat je skozi cilj pripeljal kot zadnji, enkrat pa kot tretji. To je v tistem trenutku pomenilo sedem točk in dve vožnji pred koncem bi morali nasprotniki peljati po skoraj neverjetnem scenariju, da bi se Žagar lahko uvrstil v polfinalne nastope. Na koncu pa se je zgodilo prav to, igra točk in diskvalifikacija Žagarjevega neposrednega konkurenta za vstop v polfinale, nekdanjega svetovnega prvaka, AvstralcaJasona Doylaje pomenila, da se je slovenski adut prebil naprej dobesedno skozi šivankino uho. Na račun dveh zmag je bil boljši od kar treh tekmecev z enakim številom točk. Startal je v drugem polfinalu, ker je bil vanj uvrščen kot zadnji pa mu je preostala le zadnja neizbrana startna pozicija C, praviloma najmanj ugodna, druga iz zunanjega roba. To se je nato žal izkazalo za resnično najslabšo možnost, saj je v prvem polfinalu s te pozicije skozi cilj kot zadnji privozil favorizirani Poljak Bartosz Zmarzilk, po težkem startu pa se ni kaj bolje godilo niti Žagarju.