Zagovorniki predlagajo skorajšnjo svobodo prvoobtoženega v aferi Aderlass

Sodišče je napovedalo, da bo sodbo predstavilo 15. januarja. Triletna kazen za zdravnika iz Erfurta bi sicer pomenila, da je kriv prepovedanih dopinških dejanj v športu, kar je sicer priznal 29. septembra. Ker v Nemčiji velja praksa, da obsojeni ob vzornem obnašanju praviloma odsedijo le dve tretjini izrečene kazni, bi lahko tako bil na svobodi že februarja. V preiskovalnem zaporu je namreč od izbruha afere februarja 2019.

Strožjo kazen zagovarja tožilstvo, ki za Marka Schmidta zahteva zaporno kazen v dolžini petih let in pol. Razlog za zahtevo po višji kazni je predvsem dejstvo, da je zdravnik leta 2017 dal eni od športnic potencialno nevarno snov, kar tožilstvo vrednoti kot hudo telesno poškodbo. Njegovi odvetniki nasprotno trdijo, da je šlo pri tem osamljenem primeru le za pomoto in je dejanje moč ovrednotiti le kot telesno poškodbo iz malomarnosti. V njegov prid govori tudi dejstvo, da športnica dejanja ni prijavila.

Njegovi zagovorniki še poudarjajo, da je obtoženi sodeloval s preiskovalci, da se je pokesal za svoja dejanja in da je del svoje medicinske opreme dal na razpolago družbi za potrebe cepljenja proti covidu-19. Po njihovem se je zavzel tudi za soobtožene, na katere ni prenašal bremena svojih dejanj, ampak je javno priznal, da so mu le pomagali. Obenem so zagovorniki ocenili, da je doping sestavni del vrhunskega športa. V primeru Marka S. pa so zatrdili, da postopki niso bili pošteni, saj je tožilstvo z načrtnim obsežnim posredovanjem informacij medijem poskrbelo za zahtevo javnosti po strogi kazni. Zaradi tega je sodnik že pred tem okaral tudi tožilstvo.