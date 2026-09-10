Celjani ostali brez zmage, a z razlogi za optimizem: Na tem moramo graditi

Končni rezultat je prinesel razočaranje, predstava pa precej razlogov za optimizem. Oslabljeni Celjani so se favoriziranemu Zagrebu upirali vse do zadnjih sekund. V 37. minuti so prvič izenačili, pet minut pred koncem pa zaostajali le še za zadetek.

"Normalno je, da smo razočarani. Ko igraš tekmo, jo želiš zmagati. Imeli smo svoje priložnosti, toda Liga prvakov je takšna raven tekmovanja, da moraš ponujeno izkoristiti. Mi tega žal nismo," je po obračunu povedal trener Klemen Luzar. Celjani so predvsem v prvem polčasu zapravili nekaj lepih priložnosti, kljub temu pa na odmor odšli z le dvema goloma zaostanka. Njihov ritem je dodatno prekinil neposredni rdeči karton Lucijana Korošca. "Izključitev Korošca nas je nekoliko vrgla iz ritma. Kljub temu smo v obrambi delovali dobro, tudi vratar je opravil svoje delo. V napadu pa smo bili premalo natančni. Predvsem v prvem polčasu smo zgrešili preveč dobrih priložnosti. Na tej ravni jih moraš izkoristiti," je poudaril celjski trener.

11 golov ob debiju med elito

Čeprav so Celjani ostali brez točk, je večer v zagrebški Areni zaznamoval komaj 18-letni Aljuš Anžič. Eden največjih biserov celjske šole je ob svojem debiju v Ligi prvakov dosegel 11 golov in bil najboljši strelec tekme.

"Bil je neverjeten občutek. Na začetku je bilo prisotne nekaj treme, kar se je poznalo tudi na rezultatu. Po 10 oziroma 11 minutah smo se je znebili, postali samozavestnejši in začeli igrati svojo hitro igro. To smo nato gojili skozi celotno tekmo," je prve minute med evropsko elito opisal Anžič. Celjani so po nekoliko slabšem začetku večkrat ujeli priključek. Tudi ko je Zagreb 15 minut pred koncem pobegnil na štiri gole prednosti, se niso predali. V končnici so se vrnili na vsega zadetek zaostanka, toda za popoln preobrat jim je zmanjkalo nekaj natančnosti, mogoče tudi izkušenj. "Z nekaj sreče bi se lahko rezultat obrnil tudi v našo smer, vendar smo naredili nekaj napak preveč. Tega si v Ligi prvakov ne moreš privoščiti. Z rezultatom smo lahko do neke mere zadovoljni, seveda pa bi bili veliko bolj zadovoljni z zmago," je priznal Anžič. Tudi sam je kot glavno težavo izpostavil neučinkovitost v uvodnem delu srečanja: "Težava sta bila predvsem realizacija v prvem polčasu in nekoliko slabši začetek. Med odmorom smo se pogovorili o napakah in se nato popravili, toda prav začetek je bil naša šibka točka."

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right RK Zagreb - RK Celje Pivovarna Laško Damjan Žibert

RK Zagreb - RK Celje Pivovarna Laško Damjan Žibert

RK Zagreb - RK Celje Pivovarna Laško Damjan Žibert

RK Zagreb - RK Celje Pivovarna Laško Damjan Žibert

RK Zagreb - RK Celje Pivovarna Laško Damjan Žibert

RK Zagreb - RK Celje Pivovarna Laško Damjan Žibert

RK Zagreb - RK Celje Pivovarna Laško Damjan Žibert

RK Zagreb - RK Celje Pivovarna Laško Damjan Žibert

RK Zagreb - RK Celje Pivovarna Laško Damjan Žibert

RK Zagreb - RK Celje Pivovarna Laško Damjan Žibert



















Luzar zadovoljen z značajem ekipe

Bolj kot rezultat je Luzarja razveselil odziv njegovih varovancev. Celjani niso popustili niti po slabšem začetku, štirih golih zaostanka in rdečem kartonu Korošca. "Zadovoljni moramo biti s pristopom in načinom, na katerega smo igrali. Želja in borba sta bili takšni, kot si ju želimo. Nismo popuščali in na tem moramo graditi. Naredili smo veliko dobrih stvari, tiste, ki nam niso uspevale, pa bomo poskušali odpraviti na treningih in naslednjih tekmah," je pojasnil Luzar. Ob odsotnostih in Koroščevem rdečem kartonu so večjo odgovornost prevzeli igralci z manj izkušnjami na tej ravni. Priložnost sta dobila tudi Jesus Hurtado in Mattis Heiss. "Vesel sem, da sta oba izkoristila svojo priložnost. Pri Hurtadu se še vidi, da ni v pripravljenosti, kakršne si želimo, zato mora do prave forme priti čim hitreje. Heiss pa je zelo mlad igralec, ki je prišel iz druge oziroma tretje nemške lige. Stopiti na takšen oder ni preprosto. Vsak je igral po svojih najboljših močeh in s tem moramo biti zadovoljni," je dodal celjski strateg. Za Anžiča je bil prvi nastop v Ligi prvakov uresničitev otroških sanj, še posebno zaradi tekmeca in zgodovine obračunov med Celjem in Zagrebom. "Zagreb proti Celju je posebna tekma. Komaj čakamo, da se vrnejo v Celje. Liga prvakov je najvišja raven tekmovanja in nekaj, kar smo si vsi želeli vse življenje. Občutek je res neverjeten." Časa za obžalovanje zamujene priložnosti ne bo veliko. Celjane že v nedeljo čaka obračun s Trebnjem, prihodnjo sredo pa nova tekma Lige prvakov proti Aalborgu - prenos na Kanalu A in VOYO.