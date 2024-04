Zagrebčani upajo na prvo četrtfinale po osmih letih

Zagrebčani so v domači Areni pred več kot 15.000 gledalci na koncu le izvekli neodločen rezultat, potem, ko so večji del tekme lovili zaostanek. Montpellier je v zadnjih minutah zapravil vodstvo z 22:25, s strelskim mrkom pa so Francozi domači zasedbi celo omogočili priložnost za zmago.

V taboru francoskih podprvakov sta bila najbolj razpoložena Argentinec Diego Simonet in Slovenec Staš Skube, ki sta dosegla vsak po šest zadetkov. Šestkrat je bil na drugi strani natančen tudi Zvonimir Srna.