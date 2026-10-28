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Drugi športi

Zagrebčani v drugem polčasu strli odpor srčnih Celjanov

Celje, 28. 10. 2026 20.40 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A.V.
FOTOGALERIJA: Celje Pivovarna Laško - Zagreb

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v zadnjem krogu skupinskega dela elitne Lige prvakov v domačem Zlatorogu gostili starega rivala iz Zagreba in po slabšem drugem polčasu morali priznati premoč tekmecu z 32:38. Prvi polčas je bila zelo izenačen (16:16), v nadaljevanju pa so varovanci trenerja Klemna Luzarja popustili, kar so precej izkušenejši gostje znali izkoristiti in obrniti v svoj prid.

Na prvem medsebojnem srečanju v zagrebški Areni so se po napeti končnici zmage veselili rokometaši Zagreba, ki so bili boljši z 31:29. Od tedaj se je najmlajša zasedba v letošnji sezoni Lige prvakov na vse pretege trudila priti do prvih točk v omenjenem tekmovanju, a sta bila tako Aalborg kot tudi Paris Saint Germain previsoki oviri.

Pred gostovanjem Zagrebčanov v dvorani Zlatorog je bilo jasno, da se varovanci trenerja Klemna Luzarja želijo od najelitnejšega klubskega tekmovanja posloviti z zmago. Tako so tudi vstopili v obračun s starim rivalom, s katerim sta (s)pisala bogato zgodovino tega tekmovanja. Izvrstni organizator igre Celja Pivovarne Laško, komaj 18-letni Aljuš Anžič, je z uvodnima goloma prebil led, na drugi strani pa je igri Zagreba odlično poveljeval izkušeni, 37-letni Igor Karačić.

Celjski rokometaši so po zelo dobrem prvem polčasu v nadaljevanju popustili in na koncu morali priznati premoč precej izkušenejšemu tekmecu.
Celjski rokometaši so po zelo dobrem prvem polčasu v nadaljevanju popustili in na koncu morali priznati premoč precej izkušenejšemu tekmecu.
FOTO: Luka Kotnik

Celjani so s poletno in hitro igro v osmi minuti povedli z dvema zadetkoma prednosti (4:2), nakar so gostje iz hrvaške prestolnice z delnim izidom 0:3 prešli v vodstvo s 4:5. V naslednjih minutah smo spremljali precej izenačen obračun in pogosto izmenjevanje v vodstvu. Anžič je v 22. minuti izid izenačil na 11:11, že v naslednji celjski akciji pa je vratarja gostov Urha Kastelica s premetenim strelom ukanil še Jaka Soršak. Veselje Celjanov ni trajalo dolgo, saj je Filip Glavaš na drugi strani z zaporednima zadetkova vnovič popeljal Zagreb v vodstvo (12:13).

Celjani so v zaključku prvega dela igre vendarle strnili svoje vrste in z goli Luna Ključanina, večkrat omenjenega Anžiča in krožnega napadalca Jesusa Hurtada Vergara znova prešli v minimalno vodstvo. Izid prvega polčasa je postavil nocoj neuničljivi gruzijec v vrstah Zagreba Giorgi Tskhovrebadze (16:16). Na konči rezultat obračuna je, kot se je izkazalo pozneje, odločilno vplival že slab vstop celjskih rokometašev v drugi polčas.

Aljuš Anžič je bil z 10 goli najučinkovitejši posameznik v celjskih vrstah.
Aljuš Anžič je bil z 10 goli najučinkovitejši posameznik v celjskih vrstah.
FOTO: Luka Kotnik

Drugi polčas povsem v znamenju Zagreba

Hrvaški državni prvaki so hitro povedli s prednostjo treh zadetkov (17:20), ki so jo v nadaljevanju s pomočjo bogatih izkušenj brez težav ohranjali in do zaključnega zvoka sirene še povečali. Osredotočenost v celjskih vrstah je močno popustila, za povrh vsega pa je za precejšnjo nejevoljo poskrbela poškodba stegenske mišice motorja ekipe iz knežjega mesta Aljuša Anžiča.

Celje se je sicer trudilo, poskušalo vse, da bi se vrnilo v dvoboj, a je Zagreb na vsak celjski poskus vselej našel ustrezen odgovor. Ko je Ihar Bialiauski slabih 13 minut pred koncem tekme povišal zagrebško vodstvo na +5 (26:31), je bilo jasno, da bodo točke potovale v hrvaško prestolnico.

Celje Pivovarna Laško bo svojo evropsko pot februarja prihodnje leto nadaljevalo v Evropski ligi.
Celje Pivovarna Laško bo svojo evropsko pot februarja prihodnje leto nadaljevalo v Evropski ligi.
FOTO: Luka Kotnik

Za Celjne je največ zadetkov (10) dosegel fenomenalni Anžič, po pet so jih prispeli še Jaka Soršak, Lun Ključanin in Uroš Miličević. Pri Zagrebu velja izpostaviti izjemne obrambe vratarja Kastelica (12/28) in učinkovitost Tskhovrebadzeja.   

Liga prvakov, skupina C, 6. krog, izid:

Celje Pivovarna Laško - Zagreb 32:38 (16:16)

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