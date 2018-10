Zahtevna preizkušnja na evropskem startu: Krimovke takoj proti aktualnemu prvaku

Pomemben udarec za Krim in njegove ambicije je to, da trener Uroš Bregar ne bo mogel računati na pričakovani okrepitvi iz Angole, Azenaido Danilo Jose Carlos in Magdo Alfredo Cazanga, ki sta zaradi podpisa dvojne pogodbe suspendirani za en mesec in tako ju ne bo v Ljubljano.

Čeprav se v Krimovem taboru ne predajajo vnaprej, pa bi bilo vse razen zmage štirikratnih evropskih prvakinj izjemno presenečenje. Krim sicer igra v skupini C, v kateri sta poleg ljubljanske in madžarske ekipe še nemški Thüringer in hrvaška Podravka Vegeta. Glavni favorit za prvo mesto v skupini je Györ, Krim pa se bo s Hrvaticami in Nemkami boril za drugo in tretje mesto ter posledično drugi del tekmovanja, kar je tudi cilj ljubljanskega kolektiva. "SPodravko smo se že pomerili na nekaterih turnirjih, ampak ti niso relevantni. Se pa z njo lahko kosamo. Thüringer je bil že v preteklosti težak tekmec za nas, tudi tokrat bomo morale same sebe preseči, če bomo želele premagati Nemke. Kar zadeva Györ - proti njemu lahko samo sproščeno odigramo ti dve tekmi," o razmerju moči v skupini pravi vratarka Miša Marinček. Pomemben udarec za Krim in njegove ambicije je to, da trener Uroš Bregar ne bo mogel računati na pričakovani okrepitvi iz Angole, Azenaido Danilo Jose Carlos in Magdo Alfredo Cazanga, ki sta zaradi podpisa dvojne pogodbe suspendirani za en mesec (zaradi tako nizke kazni v Krimu razmišljajo o pritožbi na odločitev Mednarodne rokometne zveze) in tako ju ne bo v Ljubljano.