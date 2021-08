Zaključek relija po Belgiji v senci pretresljive smrti direktorice dirkališča

Med tretjim in petim mestom pa so se po hudem obračunu zvrstili trije dirkači Toyote, ki ima v konstruktorskem seštevku 41 točk prednosti pred Hyundaiom. Tretje mesto je osvojil Finec Kalle Rovanperä (43,1), ki je pretekli mesec v Estoniji z 20 leti postal najmlajši zmagovalec relija za SP. "Danes sem dokazal, da se dobro znajdem na asfaltu. Užival sem na progi. To je zelo spodbudno za mojo kariero," je povedal Rovanperä.

Dirkači so dva dni dirkali okoli Ypresa in en dan v Spaju, zmaga Neuvilla pa nikoli ni bila ogrožena. Ker sta imela dirkača Huyndaia več kot 40 sekund prednosti pred dirkači Toyote, so šefi južnokorejske ekipe danes "zamrznili" boj svojih dirkačev, da morebiti ne bi bilo nepotrebnih napak. "To niso navodila, ampak priporočila zaradi varnosti," je pojasnil menedžer ekipe Andrea Adamo, saj pravila prepovedujejo podajanje navodil.

Neuville je dobil sedem od 20 hitrostnih preizkušenj, kar je zadoščalo za njegovo prvo zmago v letošnji sezoni. "Bili smo pod velikim pritiskom, saj smo bili veliki favoriti," je po koncu priznal Belgijec, ki je prišel do prve zmage po sedemnajstih mesecih in Monte Carlu 2020. "Super je zmagati tu. To je poseben mejnik v moji karieri. Ob cestah je bilo veliko navijačev, ki so bili neverjetni," je dodal Neuville.

"Menda ni velike možnosti, da bo ta reli tudi prihodnje leto v koledarju. Škoda, ker je bilo vzdušje res neverjetno in proga zelo zanimiva," pa meni Breen. Naslednji reli za SP bo med 9. in 12. septembrom v Grčiji, potem pa do konca sezone sledijo še reli po Finski, Kataloniji in Japonski.