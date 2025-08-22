Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Drugi športi

PRENOS V ŽIVO: Čeferin bo podelil plaketo Obradoviću

Sarajevo, 22. 08. 2025 13.09 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V.
Komentarji
1

V Sarajevu se odvija drugi dan velikega regijskega zaključka največje amaterske športne prireditve za otroke v Evropi – Športnih iger mladih. Gre za prireditev, ki povezuje mlade športnike iz celotne regije, združuje slavnost, igriva tekmovanja in nepozabno druženje. Prenos v živo na 24ur.com in OTO.

Sarajevo je včeraj in danes epicenter športnega dogajanja v regiji zaradi bogatega in raznolikega programa Športnih iger mladih. Ob tej priložnosti so v glavno mesto Bosne in Hercegovine pripotovali otroci iz Hrvaške, Srbije, Slovenije in BiH, pa tudi številni ugledni gostje iz javnega in športnega življenja Evrope ter sveta, ki so se sinoči zbrali na sproščenem druženju.

Vzdušja ni pokvaril niti dež, ki je pred tem odpovedal prijateljsko tekmo med All-Star ekipo, ki bi jo vodil predsednik Uefe Aleksander Čeferin, in mladimi tekmovalci SIM-a. Na druženju so bili prisotni še Nemanja Vidić, Aljoša Asanović, Predrag Danilović, Mario Stanić, Slaven Bilić, Mehmed Baždarević, Aitor Karanka, Senijad Ibričić, Emir Spahić, Vedad Ibišević, Nemanja Matić, Zenit Đozić, Stipe Pletikosa, Mirko Hrgović, Senad Lulić, Vahid Halilhodžić in mnogi drugi.

Željko Obradović
Željko Obradović FOTO: Damjan Žibert

Med gosti je bil tudi najtrofejnejši evropski košarkarski trener Željko Obradović, ki bo danes razglašen za novega ambasadorja Športnih iger mladih. Obradović velja za največjega trenerja v zgodovini evropske košarke - rekorder z devetimi naslovi Evrolige, ki jih je osvojil s petimi različnimi klubi, svoje ekipe pa je neverjetnih 18-krat popeljal na zaključni turnir četverice. 

Nasser Al-Khelaifi in Aleksander Čeferin
Nasser Al-Khelaifi in Aleksander Čeferin FOTO: Damjan Žibert

Plaketo bo Obradoviću izročil Čeferin skupaj z Nasserjem Al-Khelaifijem. Dogodek bo potekal v sarajevski mestni hiši, zgodovinski znamenitosti in eni najlepših ter kulturno najpomembnejših stavb v mestu.

Preberi še Prvi dan zaključka navdušil, za nekaj razočaranja poskrbel dež
športne igre mladih zaključek sarajevo čeferin obradović
Naslednji članek

Pred slovenskimi odbojkaricami zgodovinska prva tekma na SP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
brabusednet
22. 08. 2025 13.00
Kaj pa Dodik je pokrovitelj,sam vprašam.Če je imel denar za kazen bo te še kak evro za otroke namenil.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110