PRENOS V ŽIVO: Čeferin bo podelil plaketo Obradoviću

Dva Gorenjca se pogovarjata in prvi reče, da je prejšnji dan naredil križ čez svojo družino. Vse je prebutal in vrgel iz hiše. Drugi ga vpraša: "Kaj pa te je tako razkurilo?" "Pridem domov in najdem v spalnici soseda na ženi ..." "Aha in potem si znorel?" "Kje pa. Kaj pa revica more drugega, cele dneve me ni doma, ker delam, in ko se vrnem, sem tako uničen, da takoj padem v posteljo in zaspim." "Kaj pa je bilo potem?" "Grem v hčerkino sobo in jo najdem z dvema, eden spodaj, eden zgoraj." "Aha, to je bilo to!" "Ne, kje pa. Saj mora punca malo eksperimentirati, da bo v srednjih letih bolj umirjena." "Kaj pa je bilo potem?" "Pridem v sobo od mulca in on mirno kadi travo." "Aha, potem si imel pa vsega zadosti?" "Niti ne. Ampak ... potem sem šel v dnevno sobo in zagledal radiator odprt na maksimumu …"