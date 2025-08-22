PRENOS V ŽIVO: Čeferin bo podelil plaketo Obradoviću

Sarajevo je včeraj in danes epicenter športnega dogajanja v regiji zaradi bogatega in raznolikega programa Športnih iger mladih. Ob tej priložnosti so v glavno mesto Bosne in Hercegovine pripotovali otroci iz Hrvaške, Srbije, Slovenije in BiH, pa tudi številni ugledni gostje iz javnega in športnega življenja Evrope ter sveta, ki so se sinoči zbrali na sproščenem druženju.
Vzdušja ni pokvaril niti dež, ki je pred tem odpovedal prijateljsko tekmo med All-Star ekipo, ki bi jo vodil predsednik Uefe Aleksander Čeferin, in mladimi tekmovalci SIM-a. Na druženju so bili prisotni še Nemanja Vidić, Aljoša Asanović, Predrag Danilović, Mario Stanić, Slaven Bilić, Mehmed Baždarević, Aitor Karanka, Senijad Ibričić, Emir Spahić, Vedad Ibišević, Nemanja Matić, Zenit Đozić, Stipe Pletikosa, Mirko Hrgović, Senad Lulić, Vahid Halilhodžić in mnogi drugi.
Med gosti je bil tudi najtrofejnejši evropski košarkarski trener Željko Obradović, ki bo danes razglašen za novega ambasadorja Športnih iger mladih. Obradović velja za največjega trenerja v zgodovini evropske košarke - rekorder z devetimi naslovi Evrolige, ki jih je osvojil s petimi različnimi klubi, svoje ekipe pa je neverjetnih 18-krat popeljal na zaključni turnir četverice.
Plaketo bo Obradoviću izročil Čeferin skupaj z Nasserjem Al-Khelaifijem. Dogodek bo potekal v sarajevski mestni hiši, zgodovinski znamenitosti in eni najlepših ter kulturno najpomembnejših stavb v mestu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.