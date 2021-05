Zaključni turnir pokala: Kobaridčani 'grozijo' favoritu

Podjetje Terme Olimia še naprej ostaja sponzor futsal pokala NZS. Letos je bila podaljšana pogodba o sodelovanju, ki traja že od leta 2011. Od takrat so Terme Olimia, kot piše na uradni spletni strani krovne Zveze, sponzor pokala NZS. Podčetrtek od leta 2013 redno gosti finalne turnirje pokala. Tekmovanje se od sezone 2003/04 odvija v obliki zaključnih turnirjev najboljših štirih uvrščenih ekip. V dosedanjih 25 sezonah je naslov devetkrat pristal v Litiji, po trikrat so slavili Oplast, Puntar in FK Dobovec, Luvin in Proen Maribor po dvakrat, po enkrat celjski Pelikani (Maxi klub), KMN Gorica in Bronx Škofije.



KMN Oplast Kobarid je vse sile, kot sporoča uradna spletna stran NZS, v tej sezoni usmeril v pokal in pri tem uspel. Letos lovi 4. pokalno lovoriko. Zadnjo, tretjo po vrsti, so domov prinesli februarja 2015, ko so ravno v Podčetrtku z 11:7 ugnali Dobovec. S štirimi zadetki za tretji pokalni naslov Oplasta se je izkazal Jure Lenarčič. Domači igralec Matjaž Vojsk je bil z devetimi goli prvi strelec letošnjega pokalnega tekmovanja. Oplast si je mesto na pokalnem zaključku zagotovil z zmagama proti Kixom iz Ajdovščine (4:3) in Meteorplastu (5:3). Anže Širok je pri treh doseženih golih. Kobaridčani bodo skušali presenetiti Dobovčane, ki so se tako dobro odrezali na zaključnem turnirju Lige prvakov, ko so (le) z 0:2 izgubili z zmagovalcem Barcelono.

Pokal Terme Olimia, polfinale:

FC Litija – FC Hiša daril Ptuj (17.30)

KMN Oplast Kobarid – FK Dobovec (21.15)

Pokal Terme Olimia 2020/2021, četrtfinale:

FK Siliko – FC Ptuj 0:4 (0:2)

KMN Bronx Škofije – FK Dobovec 1:7 (0:5)

KMN Oplast Kobarid – KMN Meteorplast 5:3 (3:1)

ŠD Mlinše – FC Litija 1:3 (1:1)