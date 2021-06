'Zakrpani' Roglič na startu 4. etape: Stanje je daleč od dobrega

Spomnimo, Primož Roglič je padel deset kilometrov pred ciljem tretje etape, ko se je v glavnini zapletel s Sonnyjem Colbrellijem (Bahrain Victorious) in ga je nesrečno odvrglo s kolesa. Kljub velikim bolečinam in vidni pretresenosti je kmalu po padcu nadaljeval, do konca pa v primerjavi z vodilnimi izgubil minuto in 22 sekund, s čimer je padel na dvajseto mesto v skupnem seštevku.

Po koncu etape je Roglič odšel na slikanje v bolnišnico, ki je na srečo pokazalo, da nima ničesar zlomljenega. A kljub temu je padec – kot je razvidno s fotografije – pustil velike posledice. Aktualni zmagovalec dirke po Franciji je namreč četrto etapo začel v številnih povojih in obvezah, ki mu ščitijo odrsan levi del telesa.

Roglič je ob tem zapisal, da je stanje daleč od dobrega, a da se je moral nasmehniti, ko je prebiral vse dobre želje in misli, ki so mu jih poslali navijači. "Mumija je na startu in videli bomo, kako bo šlo! Hvala," je zaključil svoje sporočilo.

Včerajšnji incidenti so med kolesarsko karavano sprožili številne polemike. Kolesarji in njihovi ekipni direktorji so organizatorje dirke obtožili, da se premalo posvečajo varnosti, ti pa so jim odgovorili, da je dandanes varnejšo dirko ob vseh cestnih ovirah praktično nemogoče izpeljati, o čemer smo že poročali.