Zala Krašovec in Nina Kostanjšek za zgodovino

Za slovesnko veslanje se je sicer mednarodna sezona začeli zelo uspešno, saj sta preteklo nedeljo v Brandenburgu Marko Kosmač in Svit Kobler osvojila bronasto medaljo na mladinskem evropskem prvenstvu. Ljubljansko-mariborska naveza je tako nadaljuje tradicijo osvajanja medalj slovesnkih veslačev na mladinskih prvenstvih ter postavila visoko letvico prilakovanj tudi za članske kolege. Ti so zbrani v andaluzijski prestolnici, kjer temperature presegajo 40 stopinj in bo 499 veslačev in veslačic iz 37 držav imelo precej zahtevne razmere za tekmovanja.

Slovenija bo zastopana s tremi čolni, in sicer:

ženski dvojni dvojec: Zala Krašovec, Nina Kostanjšek

moški enojec: Filip-Matej Pfeifer

moški dvojec: Isak Ivan Žvegelj in Jakob Brglez

Pri ženskem dvojnem dvojcu Krašovec-Kostanjšek gre za zgodovinski prvi nastop ženske posadke na velikih članskih tekmovanjih, saj smo doslej imeli le posameznice v enojcih. Nina Kostanjšek je izkušena tekmovalka in udeleženka OI Pariz 2024, v preteklih petih letih pa je uspešno nastopala v enojcu. Zala Krašovec se z veslanjem ukvarja šele dobro leto, vanj pa se je iz odbojke vključila ob sanaciji poškodbe; priimek Krašovec v svetu veslanja sicer ni neznan – njen oče, sedaj trener v blejskem klubu, Robert Krašovec je nosilec dveh bronastih medalj s svetovnih prvenstev iz let 1989 in 1990. Blejki bosta v ženskem dvojnem dvojcu nastopili v konkurenci 17 posadk.