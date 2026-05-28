Zala Krašovec in Nina Kostanjšek za zgodovino

Za slovesnko veslanje se je sicer mednarodna sezona začeli zelo uspešno, saj sta preteklo nedeljo v Brandenburgu Marko Kosmač in Svit Kobler osvojila bronasto medaljo na mladinskem evropskem prvenstvu. Ljubljansko-mariborska naveza je tako nadaljuje tradicijo osvajanja medalj slovesnkih veslačev na mladinskih prvenstvih ter postavila visoko letvico prilakovanj tudi za članske kolege. Ti so zbrani v andaluzijski prestolnici, kjer temperature presegajo 40 stopinj in bo 499 veslačev in veslačic iz 37 držav imelo precej zahtevne razmere za tekmovanja.
Slovenija bo zastopana s tremi čolni, in sicer:
ženski dvojni dvojec: Zala Krašovec, Nina Kostanjšek
moški enojec: Filip-Matej Pfeifer
moški dvojec: Isak Ivan Žvegelj in Jakob Brglez
Pri ženskem dvojnem dvojcu Krašovec-Kostanjšek gre za zgodovinski prvi nastop ženske posadke na velikih članskih tekmovanjih, saj smo doslej imeli le posameznice v enojcih. Nina Kostanjšek je izkušena tekmovalka in udeleženka OI Pariz 2024, v preteklih petih letih pa je uspešno nastopala v enojcu. Zala Krašovec se z veslanjem ukvarja šele dobro leto, vanj pa se je iz odbojke vključila ob sanaciji poškodbe; priimek Krašovec v svetu veslanja sicer ni neznan – njen oče, sedaj trener v blejskem klubu, Robert Krašovec je nosilec dveh bronastih medalj s svetovnih prvenstev iz let 1989 in 1990. Blejki bosta v ženskem dvojnem dvojcu nastopili v konkurenci 17 posadk.
V moškem enojci nas bo ponovno zastopal Filip-Matej Pfeifer, ki se je lani izkazal z 10. mestom na EP in uvrstitvijo v polfinale in 12. mestom na SP. Ljubljančan ima že precej izkušenj s tekmovanj na najvišjem nivoju in bo tudi tokrat ciljal visoko v konkurenci 30 skifistov. Večji del treningov sicer opravi na Blejskem jezeru, tam se je letos tudi že izkazal z zmago na Prvomajski Alpe Adria regati.
V dvojcu, v katerem vsak tekmovalec vesla z enim veslom, bo nastopila blejsko-mariborska naveza Žvegelj-Brglez, ki se je letos že izkazala z zmagami na mednarodnih regatah v Zagrebu in Linzu. Isak Žvegelj je izkušen tekmovalec in udeleženec OI Pariz 2024, Jakob Brglez pa nosilec medalj z mladinskih in U23 prvenstev prav v disciplini dvojec. Brglez je debitant v članski kategoriji, tudi sicer pa posadka prvič nastopa na tekmovanju svetovnega nivoja. Dvojca čaka konkurenca 17 čolnov.
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