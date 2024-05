Zala Maria Žibret zablestela z bronasto medaljo na EP

V izločilnih bojih je članica Karate kluba Ljubljana najprej z 9:1 odpihnila Portugalko Ano Rito Oliveira, nato pa tesno s 3:2 dobila borbo s Švedinjo Sophie Bao Bednarski. V odločilni borbi za bron je s kar 7:2 premagala Španko Mario Garcio Torres.

Slovenka, ki se je za ta dvoboj pripravljala skupaj s svojim klubskim trenerjem in selektorjem slovenske karate reprezentance Matijo Matijevićem, je tekmovala s premišljeno taktiko in odlično fizično pripravljenostjo. Njena zmaga ni bila presenečenje, saj je skozi celotno tekmovanje pokazala izredno tehnično sposobnost in taktično dovršenost. "Bila sem zelo živčna, saj so imena v karateju zelo pomembna, a sem se uspela osredotočiti na svoj nastop in izpeljati tisto, kar smo načrtovali," je v uradno izjavi pojasnila Žibretova. Njena zmaga je toliko bolj impresivna, saj je premagala izkušeno tekmico, ki je lansko leto osvojila srebrno medaljo na svetovnem prvenstvu v Budimpešti ter osvojila naslov svetovne prvakinje leta 2021 v Dubaju.



Z zmago se je Žibretova pridružila elitnemu klubu slovenskih športnikov, ki so dosegli stopničke na članskih evropskih prvenstvih, in sicer je to šele tretja slovenska ženska medalja na teh tekmovanjih.