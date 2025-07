Zalezovalec Emme Raducanu ne popušča, tudi letos želel na Wimbledon

Emma Raducanu je bila februarja vidno pretresena. Dogodki v Dubaju so nanjo vplivali tudi tedne po neljubih dogodkih na turnirju. "Kar se dogaja Emmi, ne bi privoščil nobenemu mlademu dekletu. Dotični turist jo zalezuje že lep čas, najprej jo je spremljal v Singapurju, nato v Abu Dabiju, pa v Dohi in nazadnje v Dubaju, kjer pa smo ga tudi mi iz trenerske ekipe opazili in ugotovili, da gre za zelo nevarno in nepopustljivo osebo," je takrat za Net.hr dejal član Emminega trenerskega štaba, hrvaški strokovnjak Roman Kelečić.