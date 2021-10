Številne žaljivke Furyja in Wilderja že na novinarski konferenci

To bo sicer tretji obračun obeh boksarskih zvezdnikov, prvi po 20 mesecih, ko je Tyson Fury slavil po nokavtu v sedmi rundi. Prvi se je leta 2018 končal brez zmagovalca.

Na druženju z novinarji pred tokratnim dvobojem so kletvice in opolzki komentarji švigali na vse strani. Furyjev promotor ni želel, da se oba borca po konferenci postavita eden proti drugemu in se tradicionalno gledata iz oči v oči ter ponudita priložnost fotografom, da ovekovečijo trenutek.

Deontay Wilder je znova obtoževal Furyja goljufije z boksarskimi rokavicami, dolžan pa ni ostal niti prejšnjemu trenerju, saj naj bi mu ta dal nekaj v vodo in ga prisilil v nošnjo pretežkega kostuma ob prihodu v ring.

"Do groba bom verjel v to, kar verjamem. To so dejstva, dobil sem potrditev in razjasnil določene stvari. Moški lažejo, ženske lažejo, oči pa ne," je dejal 35-letni Američan.