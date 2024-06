Žalostna podoba: Wimbledon brez slovenske prisotnosti

Mariborčanka Polona Hercog je dobro odigrala le uvodni niz, v katerem je Turkinji dvakrat odvzela servis za zmago s 6:2. V drugem nizu je Hercog dvakrat izgubila na svoj servis, Zeynep Sönmez pa le enkrat in ga dobila s 6:4. V tretjem nizu je 22-letna Turkinja, sicer finalistka lanskega turnirja serije WTA 125 v Ljubljani, povsem zagospodarila na igrišču in niz dobila s prepričljivih 6:0, pri čemer je Hercog, kot piše STA, izgubila vse lastne servise in bila v celotnem nizu uspešna zgolj pri sedmih izmenjavah.

Tudi Zidanšek izpadla

Konjičanka Tamara Zidanšek je tekmo dobro odprla in prvi niz dobila s 6:1. V drugem nizu je imela osem zaključnih žog za zmago, od tega v podaljšani igri kar šest, a vse zapravila in podaljšano igro izgubila z 9:11. Tako Zidanšek kot Eala sta v omenjenem nizu po enkrat izgubili servis. V tretjem nizu je Eala Zidanšek dvakrat odvzela servis in niz prepričljivo dobila s 6:3.

V Wimbledonu letos v glavnem delu turnirja ne bo slovenskih predstavnic. V torek sta, kot še poroča STA, v prvem krogu nastope končali Veronika Erjavec in Dalila Jakupović. Glavni del turnirja se bo začel v ponedeljek in bo trajal vse do nedelje, 14. julija.