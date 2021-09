Žan Košir s sinom deli ljubezen do športa

Slovenski deskar na snegu Žan Košir ima za seboj zavidljivo kariero na belih strminah, kar tri olimpijske medalje ima v svoji vitrini, dva brona in srebro, medaljo srebrnega sijaja tudi s svetovnega prvenstva. Odkar je postal očka, 37-letni Tržičan, ki se že pridno pripravlja na prihajajočo sezono, ves prosti čas, ko ni treningov in tekem, posveti svoji družini. A tudi v tem času svojo strast do športa in adrenalina deli s svojim sinom, ki se je že nalezel očetove ljubezni do športa oziroma mu je bil ta položen v zibelko. Za malega Ažbeta bomo mogoče v prihodnosti, glede na zagnanost in pogum, ki smo ju videli, še velikokrat slišali.