Zanardi moral še drugič na operacijo

Novico so potrdili v bolnišnici, kjer je 53-letni Zanardi vse od nesreče 19. junija, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V bolnišnici so dodali, da je Zanardijevo stanje s kardiološkega, respiratornega in metaboličnega vidika stabilno, težko pa z nevrološkega. Po dveinpolurnem operativnem posegu so zdravniki povedali, da bodo dirkačevo zdravstveno stanje ocenjevali na dnevni ravni, morebitne dodatne podrobnosti o zdravljenju pa bodo sporočili verjetno že v torek, a v dogovoru z dirkačevo družino.

Zanardi se je omenjenega 19. junija s svojim kolesom zaletel v tovornjak in si težje poškodoval glavo. Hudo nesrečo pa je kot dirkač doživel že leta 2001 na Lausitzringu, ko je ostal brez obeh nog. Po dolgotrajnem okrevanju se je vrnil v nižje kategorije dirkalnega športa, s kolesom na ročni pogon pa je na paraolimpijskih igrah v Londonu 2012 in Rio de Janeiru 2016 osvojil kar šest kolajn, od tega štiri zlate.