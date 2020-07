Zanardi premeščen v posebni rehabilitacijski center

"Zaradi kardio-dihalne stabilnosti ter boljšega splošnega kliničnega stanja in nevrološke slike smoAlexu Zanardijuomogočili premestitev v specializiran rehabilitacijski center,"so sporočili iz bolnišnice Santa Maria della Scotte. Nekdanji dirkač in odlični paraolimpijec se je hudo poškodoval v nesreči s kolesom na ročni pogon 19. junija, v bolnišnici v Sieni pa je moral prestati tri operacije.

Zanardi je v svetu športa znan kot velik borec, ki se nikoli ne preda. Kot dirkač ameriške serije cart je leta 2001 na nemškem Lausitzringu preživel hudo nesrečo, v kateri je po trčenju z enim od tekmecev pri veliki hitrosti ostal brez obeh nog.

Po dolgotrajnem okrevanju se je vrnil v druge kategorije dirkalnega športa, je pa tudi zamenjal športno panogo in zelo uspešno tekmoval s kolesom na ročni pogon. Na paraolimpijskih igrah v Londonu 2012 in Riu de Janeiru 2016 je osvojil šest kolajn, od tega štiri zlate.