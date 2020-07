Zanardi prestal tretjo operacijo

Novico o uspešno prestani operaciji so sporočili iz bolnišnice v Toskani, kamor so 53-letnega nekdanjega dirkača in paraolimpijca Alessandra Zanardijaprepeljali po junijski nesreči. Današnji poseg je trajal pet ur, v njem pa so, kot je sporočila bolnišnica, s pomočjo sodobne tehnologije in po meri izdelanih materialov odpravili poškodbe lobanje na mestih, kjer so bile poškodbe kosti najhujše. Pacienta so po operaciji vrnili v oskrbo na intenzivni oddelek, kjer je od nesreče v umetni komi. Njegovo stanje je še vedno zelo resno, a vendarle stabilno. Zanardi je prvo operacijo po hudi nesreči, ko se je s kolesom zaletel v tovornjak, prestal takoj po prihodu v bolnišnico, drugo pa 29. junija.