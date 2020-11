Zanardi zaradi boljše nevrološke slike premeščen v Padovo

Nevrološka slika Alexa Zanardijaje po besedah zdravnikov v bolnišnici San Raffaele toliko boljša, da so lahko nosilca štirih zlatih kolajn s paraolimpijskih iger premestili, potem ko je bil v to bolnišnico sprejet 24. julija. Iz Italije so 24. septembra poročali, da je Zanardi že pokazal prve znake komunikacije z okolico, a da bo okrevanje zelo dolgo in naporno. Dva meseca kasneje njegovo zdravstveno stanje omogoča premestitev, naslednji korak pa je domača oskrba.

Nekdanji dirkač formule 1 in ameriške serije Cart ter pozneje odlični paralimpijec se je hudo poškodoval v nesreči s kolesom na ročni pogon 19. junija, v bolnišnici je moral zaradi hudih poškodb glave prestati več operacij. Zanardi je znan kot velik borec, ki se nikoli ne preda. Leta 2001 je na dirki serije Cart na nemškem Lausitzringu preživel hudo nesrečo, v kateri je po trčenju z enim od tekmecev pri veliki hitrosti ostal brez obeh nog.

Po dolgotrajnem okrevanju se je vrnil v druge kategorije dirkalnega športa, je pa tudi zamenjal športno panogo in zelo uspešno tekmoval s kolesom na ročni pogon. Na paralimpijskih igrah v Londonu 2012 in Rio de Janeiru 2016 je osvojil šest kolajn, od tega štiri zlate.