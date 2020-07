Zanardija so morali vrniti na intenzivno nego

Nekdanjega dirkača formule 1 in serije cart ter uspešnega paraolimpijca Alessandra Zanardija, ki se je težko poškodoval v nesreči z ročnim kolesom, so v torek preselili v poseben nevrološko-rehabilitacijski center v Comu, kjer pa ni ostal dolgo. Stanje se mu je poslabšalo, tako da so ga že namestili na intenzivni negi bolnišnice v Milanu.

icon-expand Alex Zanardi se je hudo ponesrečil v trku s tovornjakom. FOTO: AP "Nevrorehabilitacija se ni začela po željah. Njegovo klinično stanje je postalo nestabilno, zato je moral spet na intenzivno nego," so v izjavi za javnost zapisali predstavniki bolnišnice Valduce v Comu, ki vodi rehabilitacijsko kliniko Villa Beretta, kamor so v torek iz Siene odpeljali Zanardija. Nekdanji dirkač in odlični paraolimpijec se je hudo poškodoval v nesreči s kolesom na ročni pogon 19. junija, v bolnišnici v Sieni pa je moral prestati tri operacije. Zanardi je v svetu športa znan kot velik borec, ki se nikoli ne preda. Kot dirkač ameriške serije cart je leta 2001 na nemškem Lausitzringu preživel hudo nesrečo, v kateri je po trčenju z enim od tekmecev pri veliki hitrosti ostal brez obeh nog. Po dolgotrajnem okrevanju se je vrnil v druge kategorije dirkalnega športa, je pa tudi zamenjal športno panogo in zelo uspešno tekmoval s kolesom na ročni pogon. Na paraolimpijskih igrah v Londonu 2012 in Rio de Janeiru 2016 je osvojil šest kolajn, od tega štiri zlate.