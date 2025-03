Zanesljiva zmaga slovenske futsalske vrste v Črni gori

Slovenci, ki so Črnogorce na devetem medsebojnem obračunu šestič premagali (trikrat so igrali neodločeno), so hitro začeli tlakovati pot do novih treh točk. Že po 27 sekundah je zadel Žan Janež, v četrti minuti pa je Matej Fideršek prednost podvojil.

Luka Vuletić je v deveti minuti z avtogolom še povečal prednost Slovenije, ki je tako hitro upravičila vlogo favorita. Sledilo je zanimivo dogajanje v prvem polčasu, saj je imela Slovenija na voljo dva kazenska strela, Črna gora pa enega, toda Fideršku in Janežu v gostujoči ter Filipu Markoviću v domači ekipi ni uspelo spremeniti izida.