Zaostajala je z 0:6, 0:5 in 0:30. Na koncu je španska tenisačica zmagala

Španka Marina Bassols Ribera je pripravila največji preobrat v zgodovini tenisa. In to kakšnega! V kvalifikacijah turnirja serije WTA 250 v Budimpešti je proti Belorusinji Juliji Hatuki zaostajala že z 0:6, 0:5 in 0:30 ter bila z nogo in pol že poražena, a nato je stisnila zobe, verjela v zmago in se zapisala v zgodovino. Na koncu je slavila z 0:6, 7:5 in 6:4.

Marina Bassols Ribera je na poti do zmage proti Belorusinji rešila tri zaključne žogice nasprotnice. A bolj kot to v oči bode podatek, da je izgubila uvodnih 11 iger, zaostajala z 0:30, nato pa zaigrala kot prerojena in dobila deset zaporednih iger. Tako je prišla do vodstva v tretjem nizu s 3:0, toda Belorusinja se ni predala, uspela izenačiti na 4:4 v tretjem nizu, na koncu pa je vendarle z dvema zaporednima osvojenima igrama Španka dvoboj obrnila sebi v prid. "Zelo sem vesela, da mi je uspelo nadoknaditi za zaostanek. Če sem iskrena, med dvobojem nisem razmišlja o preobratu, pač pa o igranju vsake točke posebej. Čez čas sem se počutila bolje na igrišču, na koncu pa nisem mogla verjeti, da mi je to uspelo," se je po zmagi smejalo 22-letni Španki. Že naslednji dan je nato izgubila proti domačinki Fanny Stollar (1:6, 4:6).