Zaostajala z 0:6 in 0:4, nato dobila vseh preostalih 12 iger

22-letnica, sicer tretja nosilka turnirja na Češkem, je bila pri zaostanku z 0:6 in 0:4 z nogo in pol že odpisana, a dokazala, da je tenis sila nepredvidljiv šport, v katerem je možno prav vse. Tako je spisala neverjeten povratek. Ta je še toliko bolj impozanten zaradi tega, ker do konca obračuna ni izgubila niti igre več. In to proti igralki, ki na WTA-lestvici zaseda 73. mesto. In ne, ni šlo za peščeno igrišče, temveč trdo podlago, kjer je nasprotnici še bistveno težje vzeti servis kot na pesku. Pri tem je treba poudariti, da je pri zaostanku z 0:6 in 0:4 rešila dve brejk žogici Španke. V zadnjem nizu je Belorusinja izgubila vsega 11 točk.