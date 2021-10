Zapravil milijone in pristal na testeninah z zeljem

Toda tudi to ni bilo dovolj za tega visokoraslega Avstralca grško-italijanskih korenin, da bi si po zaključku uspešne športne poti ustvaril lagodno življenje. Po poškodbah, priznava, je šlo vse le še navzdol. "Ko so se začele zdravstvene težave, sem nekako izgubil samega sebe. To ni bil več tisti Mark, ki je z veseljem udarjal s teniškim loparjem po žogici. Šele tedaj sem se pravzaprav zavedel, kako kruta zna biti športna kariera. Najbolj pa me je prizadelo zaradi mojih staršev, ki sta se odrekla svojim sanjam, da bi pomagala razvoju moje kariere," se najbolj neprijetnega obdobja v svojem življenju spominja Mark Philippoussis, ki je v pogovoru za SAS Australia odstrl še marsikatero skrivnost iz svojega zasebnega življenja.

"Na začetku nam je šlo odlično. Oče je bil zelo uspešen bankir, mama pa je prav tako imela zelo dobro plačano službo. Ko je moj talent začel prihajati vse bolj do izraza, sta se odločila za korenite spremembe na poslovnem področju, da bi pomagala meni in mojemu teniškemu razvoju. Tekom kariere sem zaslužil dovolj denarja, da jima ni bilo treba delati. Nato pa so nastopile že omenjene težave. Moram biti povsem odkrit in priznati, da nisem želel poslušati modrejših od sebe, ki so mi polagali na dušo, naj s trdo prigaranim denarjem ravnam kot dober gospodar. Če sem si v določenem trenutku zaželel novega Porscheja, sem ga tudi dobil. Na koncu pa sem ugotovil, da so me takšne stvari osrečevale za nekaj minut, nato pa je bilo vse po starem," se lagodnega življenja v obdobju pred poškodbami, ki so močno vplivale na nadaljnji potek njegove kariere, spominja Philippoussis.

Ostal sam in brez vsega

Mark je ob koncu intervjuja dodal: "Zdajšnjim generacijam vrhunskih športnikov priporočam, naj varčujejo težko prislužen denar. Sam nisem bil povsem pri stvari, ko je bilo treba trezno razmisliti, kam vložiti te milijone. Šele ko se znajdete v situaciji, da več dni zapovrstjo jeste eno in isto jed - v mojem primeru testenine z zeljem - ugotovite, da noben Porsche na tem svetu ni vreden počenega groša. Na koncu ostanete sami in brez vsega."