Zapustil nas je Radivoj Stanić

Prišel je pred več desetletji. S trebuhom za kruhom. V Ljubljani si je ustvaril družino in dom. Kot nekdanji vztrajni nogometaš se je hitro povezal s športom. Za začetek z ženskim rokometom. V zlatih časih Belinke Olimpije sredi osemdesetih let preteklega stoletja. Iz Tivolija je hitro našel pot na Kodeljevo. V rdečo barvo. In z njo ostal povezan. Tako in drugače. Kar nekaj desetletij. V času, ko se je nekdanji velikan boril za preživetje, je ostal osamljen. Toda vztrajen. "Slovan je Slovan," je pogostokrat, kot piše na uradni spletni RZS, znal povedati. Tudi v trenutkih največje krize je ohranil optimizem in nasmeh. Predvsem pa so bila vrata klubske pisarne vedno odprta, vsak gost pa več kot dobrodošel. Zato ni čudno, da se je zapisal v srce številnim igralcem in igralkam ter tudi trenerjem, ki jim je bil vedno v oporo, včasih pa tudi v zaščito. Nikoli ni kuhal zamere in vedno je ohranjal optimizem, predvsem pa nasmeh in dobro voljo. Do mladih igralcev je bil, kot še piše na uradni spletni strani RZS, zaščitniški in očetovski. Ko je opravljal administrativna dela v pisarni ali pa ko je sedel na klopi, Slovana ali moške članske in mladinske reprezentance. Na številnih tekmah in prvenstvih. Ni čudno, da so ga mnogi igralci imeli za drugega ali tretjega očeta. Rokomet je bil, kot še piše na uradni spletni strani RZS, način njegovega življenja. In z njim nikoli ni bilo dolgočasno. Ostalo bo nepozabno njegovo veselje ob uvrstiti moške članske reprezentance v zgodovinski prvi polfinale SP 2013, ko so tekle solze veselja. Zdaj tečejo solze žalosti. Pri vseh, ki so ga poznali in z njim sodelovali.

Odšel je tiho, slovenski rokomet se je od njega poslovil z minuto molka na vseh sobotnih in nedeljskih tekmah. A ostal bo zapisan z velikimi črkami, v zgodovino rokometa, predvsem pa Slovana. Naj ti bo večna slava, dragi Radivoj.