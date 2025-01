Zarabec: Če bi bile karte cenejše, bi bilo navijačev precej več

"Lepo je bilo videti Slovence v Zagrebu, sem pa malo tudi sam jezen na organizatorje. Mislim, da če bi bila cena malce drugačna, bi bilo Slovencev še več. Razumem tiste, ki niso prišli in nas podpirajo od doma. Žal je tako, ampak upam, da bodo glede tega nekaj spremenili," je dejal Zarabec.

"Prvenstvo je v Zagrebu in ne vem zakaj ne bi imeli polno dvorano, zakaj je potrebno biti na nek način nespoštljiv do nas," se je spraševal slovenski organizator igre, ki je za konec pohvalil tiste, ki so visokim cenam navkljub prišli v hrvaško prestolnico: "Vsekakor kapo dol. Super so navijali in mi smo to začutili, tako da so nas ponesli."