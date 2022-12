Zarabec iz Nemčije na Poljsko

Miha Zarabec je športno pot začel v trebanjskem Trimu, kjer se je prek mladinske šole povzpel do članske ekipe. Med letoma 2012 in 2014 je branil barve Maribora Branika, do prvega odhoda onkraj slovenskih meja pa je tri sezone igral še za Celje Pivovarno Laško. "Zelo sem vesel, da nam je uspelo izpeljati prestop, za katerega smo se borili več let. Miha je igralec svetovnega formata, tako da bo zagotovo velika okrepitev za nas – odlično bo zapolnil sredino napada, kjer se bo izmenjeval z ostalimi našimi igralci in bo dirigent naše igre," je za klubsko spletno stran dejal športni direktor Adam Wisniewski.