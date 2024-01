Zarabec: Tako mi kot oni vemo, kaj dvoboj prinaša

Slovenija bi si v primeru zmage proti Poljski in uspeha Norvežanov proti Ferskim otokom (20.30) že zagotovila pot v Hamburg, kjer se bo skupina D križala s skupinama E in F. To je glavni cilj varovancev selektorja Uroša Zormana, od katerega ne bežijo. Glavni korak na tej poti so Poljaki. In čeprav so vsi igralci, ki so bili del petkovega druženja z mediji v avli hotela, v katerem bivajo v nemški prestolnici, v en glas poudarjali poznavanje sloga igre, jih to ne sme zaslepiti. "Oni so zamenjali selektorja. To je zdaj drugačen način igre, imajo novo energijo, novo moč. Na prvi tekmi jih veliko ni igralo, saj so bili bolni oziroma sem prepričan, da so varčevali moči za nas. Na tisto, kar se je zgodilo proti Norvežanom, ne smemo preveč računati," je prepričan Miha Zarabec po poljskem porazu proti Norveški za 11 golov.