Zaradi covida-19 odpovedali še reli po Finski

Čeprav se je položaj glede covida-19 na Finskem in tudi v drugih državah izboljšal, pa je še vedno preveč neznank in tveganj glede zdravja in varnosti za izpeljavo tekmovanja, pojasnjujejo organizatorji AKK Sports. Ti so razmišljali tudi o preložitvi dirke na poznejši termin, a prav te neznanke glede koronavirusa so jih pripeljale do zaključka, da to ne bi imelo smisla.

V sezoni so sicer doslej izpeljali tri relije (zmagovalci so bili Belgijec Thierry Neuville, Britanec Elfyn Evansin Francoz Sebastien Ogier), dva, po Argentini in Sardiniji, so preložili, tri pa so odpovedali. Ob finskem še portugalskega in kenijskega.

Na koledarju so še dirke po Novi Zelandiji, Turčiji, Nemčiji, Walesu in Japonskem.