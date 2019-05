Zaradi dopinških povezav pod drobnogledom tudi Milan Eržen

Uci je za kolesarski portal cyclingnews potrdila, da od leta 2015 skrbno spremlja aktivnosti več Slovencev, med njimi kolesarjev, osebja in vodstva, ki bi naj bi vpleteni v več različnih preiskav, tudi med tiste, ki so se začele pred afero Aderlass (večinoma je šlo za krvni doping), ki je vzplamtela med letošnjim svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju v Avstriji.

Po poročanju italijanskega časopisa Corriere della Sera je Milan Eržen "dominus" slovenskega kolesarstva. Cyclingnews je od ekipe Bahrain-Merida dobil komentar, da so vse obtožbe in vpletenost v afero Aderlass neresnične in brez osnove. V moštvu Bahrain-Meride je prvi zvezdnik Italijan Vincenzo Nibali, eden od favoritov in konkurentov Primoža Rogliča za skupno zmago na Giru.

Eržen naj še ne bi prejel nobenega obvestila s strani Ucija, cyclingnews pa med drugim piše, da je Novomeščan eden najbolj zaslužnih, da je šejk Salman bin Hamad al Khalifa pristal na ustanovitev ekipe, ob tem pa mu je Eržen pomagal pri treningu za tekmovanja Ironman. Ob tem je Eržen triatlonsko tekmovanje Ironman lani prvič pripeljal tudi v Slovenijo.

Cyclingnews še navaja, da je Eržen v času, ko je Bahrain-Merida nastajal, večkrat spremenil svoj službeni naziv. Ima najnižjo Ucijevo licenco, a je de facto vodja Bahrain-Meride, je izvršni direktor.