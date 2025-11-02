'Zaradi izjave o Đokoviću me je napadlo 65 tisoč Srbov'

"Ljudje vzamejo majhen delček pogovora in ga postavijo v naslov. A ta stavek ni vse, kar sem rekla. Ponavljam: Đoković ni več dolžan igrati tenisa, ker je že vse dosegel. On je najboljši igralec vseh časov. A potem so ta moj stavek dali v naslov in napadlo me je 65 tisoč Srbov," je povedala Rennae Stubbs.

Ob tem je potožila, da jo to spravlja ob živce. "Potem mi pravijo, naj jih ignoriram. Lahko bi jih, ampak iztrgali so mojo izjavo iz konteksta. Če bi poslušali do konca, bi slišali, da sem rekla tudi, da si želim, da bi igral čim dlje," je dejala v svojem podkastu.