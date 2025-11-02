'Zaradi izjave o Đokoviću me je napadlo 65 tisoč Srbov'

"Ljudje vzamejo majhen delček pogovora in ga postavijo v naslov. A ta stavek ni vse, kar sem rekla. Ponavljam: Đoković ni več dolžan igrati tenisa, ker je že vse dosegel. On je najboljši igralec vseh časov. A potem so ta moj stavek dali v naslov in napadlo me je 65 tisoč Srbov," je povedala Rennae Stubbs.
Ob tem je potožila, da jo to spravlja ob živce. "Potem mi pravijo, naj jih ignoriram. Lahko bi jih, ampak iztrgali so mojo izjavo iz konteksta. Če bi poslušali do konca, bi slišali, da sem rekla tudi, da si želim, da bi igral čim dlje," je dejala v svojem podkastu.
Avstralka, ki ima danes 54 let, je v bogati karieri največji pečat pustila v igri dvojic, kjer je dolgo časa zasedala prvo mesto na lestvici WTA. V posamični konkurenci je njen najboljši dosežek 64. mesto na svetu.
Po koncu kariere je delovala kot strokovna sovoditeljica in komentatorka na postajah Seven Network ter ESPN. Samo iz nagradnih skladov je v igralskih letih zaslužila več kot pet milijonov evrov. V dvojicah je osvojila štiri turnirje za grand slam – dvakrat Wimbledon, po enkrat pa OP Avstralije in OP ZDA.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.