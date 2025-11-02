Svetli način
'Zaradi izjave o Đokoviću me je napadlo 65 tisoč Srbov'

Ljubljana, 02. 11. 2025 08.23

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V.
Komentarji
60

Nekdanja avstralska teniška igralka Rennae Stubbs, ki je osvojila štiri turnirje za grand slam, se je pritožila nad odzivi ljudi iz Srbije na njeno izjavo o Novaku Đokoviću. V svojem podkastu je dejala, da srbski zvezdnik nima več razloga igrati tenis, saj drži vse mogoče rekorde. Ta izjava se seveda ni preveč dopadla Đokovićevim oboževalcem, Rennae Stubbs pa trdi, da so njene besede iztrgane iz konteksta.

Rennae Stubbs
Rennae Stubbs FOTO: Profimedia

"Ljudje vzamejo majhen delček pogovora in ga postavijo v naslov. A ta stavek ni vse, kar sem rekla. Ponavljam: Đoković ni več dolžan igrati tenisa, ker je že vse dosegel. On je najboljši igralec vseh časov. A potem so ta moj stavek dali v naslov in napadlo me je 65 tisoč Srbov," je povedala Rennae Stubbs.

Ob tem je potožila, da jo to spravlja ob živce. "Potem mi pravijo, naj jih ignoriram. Lahko bi jih, ampak iztrgali so mojo izjavo iz konteksta. Če bi poslušali do konca, bi slišali, da sem rekla tudi, da si želim, da bi igral čim dlje," je dejala v svojem podkastu.

Novak Djoković
Novak Djoković FOTO: AP

Avstralka, ki ima danes 54 let, je v bogati karieri največji pečat pustila v igri dvojic, kjer je dolgo časa zasedala prvo mesto na lestvici WTA. V posamični konkurenci je njen najboljši dosežek 64. mesto na svetu.

Po koncu kariere je delovala kot strokovna sovoditeljica in komentatorka na postajah Seven Network ter ESPN. Samo iz nagradnih skladov je v igralskih letih zaslužila več kot pet milijonov evrov. V dvojicah je osvojila štiri turnirje za grand slam – dvakrat Wimbledon, po enkrat pa OP Avstralije in OP ZDA.

Rožle Patriot
02. 11. 2025 09.44
Test !!!
ODGOVORI
0 0
IceFashion
02. 11. 2025 09.43
-2
Srbi smo narod z veliko zgodovine in pomembnim prispevkom svet. Zaslužimo si, da nas spoštujejo in da nihče ne govori slabo o nas , glede na to kar smo naredili za svet, borili smo se sami proti ZDA in zmagali. Tudi zaradi nas je Slovenia to kar je, ker smo jo zgradili v času Yuge.
ODGOVORI
0 2
Con-vid 1984
02. 11. 2025 09.41
+0
Saj ni res, pa je. Prostozidarnica na kolenih prosi naj nehajo pokat z avtomati. Halo?????
ODGOVORI
1 1
Lion90
02. 11. 2025 09.40
+2
Politiki v eu se obnasajo kot kralji! Zgodovina se ponavlja
ODGOVORI
2 0
Lion90
02. 11. 2025 09.38
+5
Inzenirji se igrajo kirurge na vlakih
ODGOVORI
5 0
Lion90
02. 11. 2025 09.38
+5
Kako ima lahko nas boxer iz novga mesca str 21 let socialno pomoc?
ODGOVORI
5 0
Acotova božičnica
02. 11. 2025 09.32
Bomo že kako.
ODGOVORI
0 0
Colgate
02. 11. 2025 09.31
-3
Odkar je sleparil s C19 potrdilom v Avstraliji se mi je ful zameril.
ODGOVORI
3 6
Glavni Baja 2
02. 11. 2025 09.34
-4
kdo pa ni "sleparil" z potrdili 🤣😅😂😆😆😂😅🤣
ODGOVORI
2 6
poper00
02. 11. 2025 09.37
-3
Sleparile so te farmacevske družbe.A njim nisi nič zameril?
ODGOVORI
3 6
Glavni Baja 2
02. 11. 2025 09.40
-4
moram ti napisati, da bolje b.t..t..a kometarja še nisem prebral, mislim, da si se tudi cepil, in ne samo 1x @colgate 😁🤝🥂
ODGOVORI
0 4
periot22
02. 11. 2025 09.26
-3
Pravilno naj drugič premisli kaj govori!
ODGOVORI
3 6
Lion90
02. 11. 2025 09.26
+3
Anglija kam ste prisli zupani, notranja ministrica so vam indici bolanoo
ODGOVORI
4 1
2mt8
02. 11. 2025 09.23
+4
Nole je Srb z velikim srcem.
ODGOVORI
7 3
bronco60
02. 11. 2025 09.22
+0
Dva velika srba po duši, Nole in Luka???
ODGOVORI
3 3
Lion90
02. 11. 2025 09.19
+7
Zakaj se ne pove kdo so bili napadalci na vlaku aja levaki drzijo svojimi
ODGOVORI
11 4
IskraLJ
02. 11. 2025 09.23
-4
Vsi isti, levaki al pa desnaki. Levaki podporniki migrantov, desnaki pa jih pripeljejo k nam.
ODGOVORI
6 10
Lion90
02. 11. 2025 09.25
+3
Potem pa vsem sodit
ODGOVORI
4 1
Lion90
02. 11. 2025 09.19
+11
A so bli inzenirji na delu na vlaku ? To so te ki jih levica podpira!
ODGOVORI
11 0
ptuj.si
02. 11. 2025 09.26
+1
Kirurgija
ODGOVORI
3 2
Lion90
02. 11. 2025 09.37
+4
Tako bodo zagovarjali levaki
ODGOVORI
4 0
Smo druga Švica
02. 11. 2025 09.18
+7
Napad črnih zdravnikov v Angliji je tema o kateri moramo bit tiho.
ODGOVORI
9 2
lokson
02. 11. 2025 09.16
+7
Tako približno funkcionira večina medijev, katerim ni važno, kaj povzročijo s svojim pisanjem. Važno so kliki. To, da pa z lahkoto nekomu dobesedno uničijo življenje, pa jim je zadnja skrb. Vsako opozorilo. Pa mediji tretirajo kot napad na novinarsko neodvisnost.
ODGOVORI
8 1
LeviTUMOR
02. 11. 2025 09.14
+1
Pac balkanci kot balkanci. Poturcevanje pustilo svoje posledice. Lewaci in oni so prekletstvo nase lepe domovine. Brez njih bi mel kle Slovenci lahko raj.
ODGOVORI
6 5
Glavni Baja 2
02. 11. 2025 09.16
-4
nad vami še kar traje HLAPĆEVSTVO, @BLKN-nac
ODGOVORI
2 6
Posteni
02. 11. 2025 09.22
+2
Hlapec ki obtozuje hlapcevstva nekoga ki zivi doma .. lepooo.. on pa za svojga delodajalca se zmer auslander.. 🤣🐑🐑
ODGOVORI
3 1
Glavni Baja 2
02. 11. 2025 09.25
-3
ti drugega LAJFA nimaš, kot da si doma, @posteniii 😁🤝🥂👍
ODGOVORI
0 3
U1665256761563
02. 11. 2025 09.12
+6
Anglija ima neskončno veliko število osebkov, ki so zmožne narediti enako oz. podobno kot tisti na vlaku. Raja se te nevarnosti zaveda, politika pa ne.
ODGOVORI
6 0
Con-vid 1984
02. 11. 2025 09.12
+4
Napad religije miru = zaklenjeno
ODGOVORI
5 1
Mariborrrrrrrrr
02. 11. 2025 09.11
+1
Najboljši vseh časov, drugače pa je pluvala non stop nekaj o njem,fausija 🦾🎾👑🇷🇸
ODGOVORI
5 4
Glavni Baja 2
02. 11. 2025 09.12
-6
pou hrvat
ODGOVORI
1 7
Rudar
02. 11. 2025 09.15
+0
Maribor ne razume, tako kot 65 k srbov.
ODGOVORI
5 5
Glavni Baja 2
02. 11. 2025 09.19
-2
ti marsikaj ne štekaš, @rudar
ODGOVORI
2 4
Posteni
02. 11. 2025 09.23
+3
Pa baja ti in tvoji guslarji sploooh ne razumete.. pa se izmisljujete si vseeee kar recete..nebeski narod 🤣🤣🐑🐑
ODGOVORI
4 1
