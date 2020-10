Zaradi koronavirusa dva tedna brez 1. ženske rokometne lige

"V zadnjem obdobju je bilo zaradi zdravstvenih težav in odrejenih karanten v 1. ženski rokometni ligi odloženih kar nekaj tekem. Na korespondenčni seji so se zato klubi omenjenega tekmovanja odločili, da zamrznejo potek tekmovanja za dva tedna. Predlog je soglasno sprejelo vseh 11 sodelujočih klubov," so zapisali v izjavi za javnost. Z dvotedensko odložitvijo tekem bodo imele ekipe po mnenju RZS več časa, da se vrnejo v normalen trenažni proces. To v prvi vrsti zmanjšuje verjetnost poškodb zaradi neprimerne pripravljenosti v rokometni igri na najvišjem nivoju, obenem pa, kar je v teh časih sicer povsem sekundarnega pomena, omogoča konkurenčnejše nastope oslabljenih ekip, so še zapisali.

Z zamrznitvijo tekmovanja se bo premaknil tudi predviden razpored. Rokometašice se bodo na igrišča vrnile sredi novembra, predvidoma med 13. in 15. novembrom, in nastope nadaljevale s tekmami 8. kroga, ki je bil sicer predviden za ta konec tedna.