Zaradi koronavirusa 'odisejada' Krimovk na zahod Francije

Namesto predvidene letalske poti prek Benetk so Ljubljančanke že v sredo sedle na avtobus. Po ponedeljkovi domači tekmi proti Krki so ljubljanske rokometašice za pripravo na naslednjega evropskega nasprotnika imele le en dan časa. Glavni trener ljubljanske zasedbe Uroš Bregar francosko ekipo vidi kot najbolj stabilno ekipo te sezone Lige prvakinj. V dvoboju za prvo mesto skupine II so na uvodni tekmi remizirale proti evropskim prvakinjam iz Györa (27:27), zmaga pa se jim je izmuznila tudi v drugo, tokrat na domačem terenu (28:29). Na gostovanju v Ljubljani je blestela Ana Gros, ki je za zmago svoje ekipe, bilo je 29:25, dosegla deset zadetkov. Krimovke nekaterim zdravstvenim težavam in mladosti ekipe navkljub odlično konkurirajo bogatejšim in močnejšim ekipam. Po spodrsljaju proti Valcei (15:31) so proti Brestu izgubile za le štiri zadetke (25:29), še teden dni kasneje pa so pošteno namučile še črnogorsko Budućnost (28:30).