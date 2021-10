Zaradi novega koronavirusa odpovedali maraton v Vuhanu

Francoska tiskovna agencija AFP navaja izjavo organizacijskega odbora wuhanskega maratona, da maratona ne morejo izpeljati v načrtovanem terminu zaradi potrjenih primerov covida-19 v več kitajskih mestih. Prvič so maraton pod okriljem svetovnega atletskega združenja (IAAF) izpeljali leta 2016, lani maratona niso izpeljali zaradi pandemije covida-19. Letošnja odločitev je bila nenadna in nepričakovana, saj je organizacijski odbor v začetku prejšnjega tedna potrdil, da bo tekmovanje lahko potekalo na načrtovani datum. Na maratonu naj bi se zbralo 26.000 tekačev, od tega jih je bilo 10.000 prijavljenih na najdaljšo razdaljo 42,195 km, vendar so tekaško tekmovanje odpovedali, da bi se izognili tveganjem za širjenje virusa. Za zdaj pekinški maraton, ki je načrtovan naslednjo nedeljo, ostaja na sporedu. V sredo se bo sicer začelo odštevanje zadnjih sto dni pred začetkom zimskih olimpijskih iger, ki bodo v Pekingu od 4. do 20. februarja.

Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, je pričakovati, da bodo zimske olimpijske igre v Pekingu najbolj omejen množični športni dogodek od začetka pandemije, in sicer brez gledalcev na tribunah, vsi športniki, ki se bodo želeli udeležiti iger, pa bodo morali ob vstopu v državo predložiti potrdilo o cepljenju ali pa jim bo grozila 21-dnevna karantena.