Zaradi okužbe Dimitrova v Zadru zaskrbljeni tudi košarkarji

"Dimitrov je pozitiven na koronavirus in morali bomo odpovedati ta finale zaradi varnosti vseh vas, vseh teniških igralcev in ljudi," je ob žvižgih, ki so se z vsako njegovo besedo postajali glasnejši, začel Ivanišević.

Avstrijski teniški zvezdnik Dominic Thiem, tretji igralec sveta, je sinoči na ekshibicijskem turnirju v bližini Nice s 3:1 premagal Grka Stefanosa Cicipasa, s čimer se mu je malenkost oddolžil za poraz v novembrskem finalu ATP v Londonu. Thiem, ki je pred tem nastopil tudi na Adria Touru v Beogradu, je bil pred dvobojem negativen na covid-19. Le malo, preden je Dimitrov javno razkril, da je bil pozitiven na covid-19 in odpovedal načrtovane nadaljnje nastope na Adria Touru, je Thiem še pred finalom v Franciji obelodanil, da je bil njegov test na virus sars-cov-2 negativen. Thiem je pred tednom dni v Beogradu postal zmagovalec prvega iz serije dobrodelnih teniških turnirjev, ki jih je organiziral prvi igralec sveta Đoković s svojo družino in fundacijo. Usoda nadaljnjih postojank toura je po sinočnji odpovedi finala v Zadru zaradi pozitivnega testa Dimitrova negotova. Zadru bi morali slediti še prizorišči v Banjaluki in Sarajevu, turnir v Črni Gori pa je odpadel, med nadomestnimi lokacijami zanj pa se je omenjalo tudi Slovenijo.

Civilna zaščita: Moramo biti odgovorni

Poleg njega je izjavo podal tudi direktor Adria Toura Đorđe Đoković, ki je dejal, da so se "trudili spoštovati vse predpisane epidemiološke ukrepe". Organizatorji so želeli do nedeljskega večera vzpostaviti stike z ljudmi, ki so bili v zadnjih dneh v bližnjem stiku z bolgarskim zvezdnikom, testirali pa naj bi jih še isti dan. Zaenkrat naj simptomov ne bi kazal nihče od igralcev in vidnejših članov organizacijskega odbora, vse seveda čakajo testiranja. Zadrski štab civilne zaščite je prebivalce županije, ki so bili z Dimitrovom v stiku več kot deset minut, pozval, da odidejo v samoizolacijo in se javijo dežurnemu epidemiologu ter osebnemu zdravniku. Zadrski zavod za javno zdravstvo bo odprl dodatno telefonsko linijo, v pogonu pa bodo tudi dodatne dežurne ekipe.

"Ob tem želimo še enkrat opomniti, da so v veljavi epidemiološki ukrepi, ki med drugim vključujejo tudi držanje socialne razdalje, ki je najpomembnejša pri preprečevanju širjenja koronavirusa, in da moramo biti odgovorni," so zapisali pri civilni zaščiti.

"Dobili smo informacijo in poskrbeli za vse potrebne ukrepe," je za Sportklubdejal Đorđe Đoković. "Vsi, ki so bili v bližnjem stiku z Dimitrovom, se bodo testirali. Žal nam je zaradi odpovedi, a ne želimo tvegati. Novak je s težkim srcem sprejel vest. Mi smo upoštevali vse varnostne ukrepe, ki sta jih predpisali srbska in hrvaška vlada. Kakšna bo usoda nadaljnjih postojank Adria toura, bomo šele videli,"je dodal.

'Kaos' pri KK Zadar

Odpovedali so tudi koncert Petra Graša, ki bi moral biti na sporedu po obračunu Đokovića in Rubljova. Ivanišević je sicer v kasnejšem pogovoru za Sportklubzatrdil, da se je zadnjič "slučajno" testiral pred tremi dnevi in da so bili izvidi negativni. Đorđe Đoković je tudi dejal, da je Dimitrov v zadnjih nekaj dneh deloval "zelo odmaknjeno" in da je bil v stiku z zelo omejenim številom ljudi. Zaenkrat še ni jasno, če se bo Adria Tour sploh lahko nadaljeval, glede na to, da bi moral v naslednjih dneh oziroma tednih obiskati še Banjaluko in Sarajevo, kjer bi se evropsko in svetovno zelo odmeven dogodek sklenil z obračunom med organizatorjem in glavnim pobudnikom Adria Toura Novakom Đokovićem in bosansko-hercegovskim zvezdnikom Damirjem Džumhurjem.

Hrvaški portal 24sataje poročal tudi o "kaosu" v košarkarskem klubu Zadar, legendarnem hrvaškem prvoligašu, ki je ob robu turnirja v domači dvorani gostil Novaka Đokovića, Dimitrova in ostale teniške zvezdnike, ki so sodelovali na Adria Touru. Vsi so bili seveda izpostavljeni morebitni okužbi, kar bo verjetno privedlo do testiranja celotnega kluba s trenerji in ostalimi zaposlenimi, ki so v rednem stiku z igralci članskega moštva.

Na zabavi s klapo Forum in Davorjem Pekoto tudi Čilić, Ćorić, ...

"Poleg tega so se vsi teniški igralci, med njimi tudi Marin Čilić in Borna Ćorić, šli ven zabavat. Skupaj so uživali na veselici v restavraciji Niko, kjer so bili s klapo Forum in Davorjem Pekoto. Nikjer niso spoštovali razdalje in uporabljali dezinfekcijska sredstva. Stotine selfijev, izjav, druženj, podpisov ... Ostaja le upanje, da se virus ni razširil in da je število okuženih zelo majhno," poroča 24sata.

Skrbi se okoli pomanjkljivih zdravstveno-varnostnih ukrepov v povezavi z Adria Tourom sicer pojavljajo že od samega začetka turnirja v Beogradu, kjer so se igralci prešerno družili pred več tisoč gledalci. Kasneje so se Đoković, Dimitrov, nemški zvezdnik Alexander Zverevin drugi podali tudi na zabavo v bližnji kabaret klub, ki je v neposredni bližini TC Novak pod Kalemegdanom trajala do zgodnjih jutranjih ur.

Đoković se je na seznamu potencialno okuženih znašel že zaradi udeležbe na prijateljski košarkarski tekmi v dvorani ABA-ligaša Mege Bemax v Beogradu, saj se je kasneje izkazalo, da je bil z novim koronavirusom okužen košarkar Partizana Nikola Janković, ki simptomov okužbe sicer ni kazal. Nekaj dni za tem je Đoković s teniškimi prijatelji prispel v Zadar, kjer naj bi imel Dimitrov v petih dneh več tesnih stikov, tudi z otroci v sklopu tako imenovanega "Kids Day" (Dan za otroke, op. a.). Odigral je sicer le en dvoboj, srečal pa se je tudi s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem...