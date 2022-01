Zaradi okužbe v italijanskem taboru tekma s Slovenijo odpovedana

Rezultati testov za okužbo z novim koronavirusom so v taboru italijanskega moštva pokazali en pozitiven rezultat, zaradi česar je bil obračun preklican, so navedli na Rokometni zvezi Slovenije.

Izbrani vrsti Slovenije in Italije je v sredo v trboveljski športni dvorani Polaj čakal prvi v nizu dveh pripravljalnih obračunov pred odhodom slovenskega moštva na evropsko prvenstvo.

Slovenski rokometaši so zaradi okužbe v italijanskem taboru ostali brez predzadnje prijateljske tekme pred odhodom na evropsko prvenstvo.

Morebitni nadomestni termin še ni znan.

Slovenija se sicer v Zrečah pripravlja na evropsko prvenstvo, ki bo med 13. in 30. januarjem na Madžarskem in Slovaškem. Izbranci Ljubomirja Vranješa bodo igrali v skupini A v Debrecenu proti Danski, Severni Makedoniji in Črni gori.