Zaradi okužbe v moštvu Trimo ostal brez tekme v Mannheimu

Kot so sporočili iz Trima, so imeli v torek v ekipi pozitiven primer okužbe s koronavirusom. Okuženi igralec članske ekipe je bil na nedeljskem testiranju pred odhodom v Nemčijo še negativen, danes pa kazal vse simptome za okužbo s covidom-19. Tekma z moštvom Rhein-Neckar Löwen je zato odpovedana, prav tako pa sobotno prvoligaško srečanje z Mariborom, so še sporočili iz kluba.

Članska ekipa Trima je sicer v nedeljo odpotovala v nemški Mannheim z zdesetkano zasedbo, zaradi številnih težav s poškodbami, z le 13 igralci. Omenjeni igralec je bil v nedeljo negativen na testiranju, danes pa po slabem počutju in simptomatskih znakih opravil vnovičen test in bil pozitiven, so še pojasnili v Trimu.

Na spletni strani nemškega kluba pa so zapisali, da je bila tekma odpovedana zaradi primera okužbe v slovenski ekipi, ter da za zdaj še in znano, ali in kdaj bodo tekmo lahko izvedli. O odpovedi so že obvestili evropsko rokometno zvezo.