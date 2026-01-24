Zaradi poškodbe odstopila dvakratna zmagovalka OP Avstralije

Naomi Osaka se je umaknila pred dvobojem tretjega kroga z avstralsko kvalifikantko Madison Inglis, ki se je po odstopu favorizirane tekmice v osmino finala uvrstila brez boja. Ta se bo za četrtfinale pomerila z nekdanjo številko ena ženskega tenisa Poljakinjo Igo Swiatek, ki je z 2:1 v nizih izločila Rusinjo Ano Kalinsko.
"Bila sem tako navdušena, da lahko nadaljujem, in uspešna uvodna dvoboja sta mi res veliko pomenila, zato mi je poškodba zlomila srce, vendar ne morem tvegati, da bi si povzročila še kakšno dodatno škodo, in se bom lahko kmalu vrnila na igrišče," je zapisala Osaka, ki je v drugem krogu v treh nizih premagala Romunko Sorano Cirsteo.
Igralcem velike preglavice povzroča vročinski val v Melbournu, ki je organizatorje v soboto prisilil, da so prekinili tekme zaradi zaščite zdravja igralcev. Dvoboje so nadaljevali pod streho, da bi se vsaj malo ubranili pred žgočim soncem.
