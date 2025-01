Zaradi požarov kralji in Kopitar brez tekme proti Calgaryju

"Naša srca so z našo celotno losangeleško skupnostjo," so Kings zapisali v izjavi. "Cenimo prizadevne gasilce, ki se marljivo trudijo omejiti požar in zaščititi našo skupnost. Cenimo podporo lige pri zagotavljanju varnosti naših navijačev, osebja in igralcev."

Po dveh dneh izrednega vetra so v sredo goreli trije veliki požari na območju Los Angelesa. Za najmanj 70.000 ljudi so odredili evakuacijo, uničenih pa je več kot 1000 zgradb.