Zaradi prejemanja podkupnine ponovno aretiran predstavnik OI v Tokiu

Poleg Akahashija so japonski organi pregona v sredo aretirali še tri ljudi, domnevno vpletene v škandal, med drugim predsednika ADK Holdings Shinichija Uena. Oglaševalska skupina je nastopala v vlogi uradnega partnerja lanskih iger, ki so bile zaradi pandemije koronavirusa prestavljene za leto dni.

Tako naj bi 78-letnik prejel 47 milijonov jenov od oglaševalca ADK Holdings, ki mu je med oktobrom 2017 in marcem 2022 večkrat nakazalo denar. Obtožnica ga po novem bremeni še nezakonitega prejema sedmih milijonov jenov od družbe Sun Arrow , ki je prodajalo uradne maskote OI.

Julija so preiskovalci vdrli v dom Takahashija, preiskave pa so tedaj opravili tudi na domu predsednika skupine ADK in v nekdanjih pisarnah, kjer se je sestajal upravni odbor tokijskih iger.

Kot dodaja AFP, primer Takahashija ni prvi, ki je odprl sume o finančnih nepravilnostih pri izvedbi OI v Tokiu. Zaradi suma korupcije je že junija 2019 odstopil predsednik Olimpijskega komiteja Japonske in vodja marketinga pri Mednarodnem olimpijskem komiteju Tsunekazu Takeda.

Proti Takedi so postopke sprožili v Franciji, ki je preiskala vpletenost Takede v finančne tokove iz leta 2013 v zvezi s podelitvijo organizacije olimpijskih iger 2020 Tokiu.